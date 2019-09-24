أخبار مصر | رئيس حزب المؤتمر: قمة "السيسي وترامب" وضعت المجتمع الدولي أمام مسئولياته لمواجهة الإرهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس حزب المؤتمر: قمة "السيسي وترامب" وضعت المجتمع الدولي أمام مسئولياته لمواجهة الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن القمة التى جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنيوروك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة وضعت المجتمع الدولى باسره أمام مسئولياته التاريخية لمواجهة الارهاب بجميع صوره وأشكاله لإنقاذ العالم من شرور الجماعات والتنظيمات والتيارات الإرهابية والتكفيرية.

وأضاف الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، إن الإدارة الامريكية تعى الدور الكبير والمهم الذى تقوم به مصر فى مواجهة ظاهرة الارهاب الاسود مؤكدا ان أكبر دليل على ذلك اشادة الرئيس الأمريكي ترامب خلال القمة بالجهود المصرية الناجحة فى التصدي بحزم لخطر الإرهاب، باعتباره الخطر الأكبر الذي يهدد استقرار المنطقة والعالم ويمثل تهديدًا جسيمًا للسلم والأمن الدوليين وتأكيده أيضا أن مصر تعد شريكًا محوريًا في الحرب على الإرهاب ودعم بلاده الكامل للجهود المصرية في هذا الصدد.

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وأشاد رئيس حزب المؤتمر، بتأكيد الرئيس السيسى على أهمية مواصلة التعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة لتقويض خطر التنظيمات الإرهابية ومنع وصول الدعم لها سواء بالمال أو السلاح أو الأفراد واستعراضه للجهود التي تبذلها مصر على كافة المستويات، العسكرية والأمنية والتنموية والفكرية، للقضاء على ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف، وضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي للتعامل مع تفشي تلك الظاهرة مثمنا تأكيد الرئيس السيسى خلال هذه القمة على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية وأهمية التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطينى وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية وحرص مصر على التعاون مع الولايات المتحدة لبحث سبل إحياء ودفع عملية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وجهود مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية باعتبارها خطوة رئيسية لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وشهد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الإثنين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، عدة رسائل هامة بشأن الموقف الأمريكى والمصرى تجاه قضايا الشرق الأوسط والقاره السمراء.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلال اللقاء حرص مصر على تعزيز وتدعيم علاقات الشراكة المتميزة بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية دور تلك الشراكة في تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتطلع مصر لمزيد من التنسيق والتشاور مع الولايات المتحدة بشأن مختلف قضايا المنطقة.