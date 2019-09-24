أخبار مصر | الأربعاء.. انطلاق المؤتمر الدولي للتجميل 2019 ICC بمشاركة فارمازون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأربعاء.. انطلاق المؤتمر الدولي للتجميل 2019 ICC بمشاركة فارمازون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينطلق الأربعاء المقبل بأحد فنادق القاهرة المؤتمر الدولي للتجميل، وهو المؤتمر الطبي الوحيد في مصر الذي يجمع بين تخصصات أمراض الجلدية والتجميل وأمراض النساء التجميلية.

يعقد المؤتمر على مدار ثلاثة أيام في الفترة من ٢٥ وحتى ٢٧ سبتمبر، بمشاركة الجمعية المصرية لصحة المرأة (ڤينوس) وبالتعاون مع الأكاديمية الطبية العسكرية والمستشفى الجوي، وفارمازون كراعي رئيسي للمؤتمر، وذلك بحضور ٦٠ خبير عالمي من ٤٠ دولة و١٢٠ خبير مصري من أساتذة جراحة التجميل والجلدية والليزر بالشراكة مع الجمعيات الإقليمية والدولية الكبرى، بهدف تدريب شباب الأطباء ونقل الخبرات بشكل مباشر عن طريق أكثر من ٢٢٠ جلسة تشمل ورش عمل مكثفة وعمليات جراحية بجانب دور الجمعية في توعية المواطنين وعلاج غير القادرين ودعم البحث العلمي والنشر الدولي.

وتضم إدارة المؤتمر الدكتور محمد أبوزيد، أستاذ جراحة التجميل بجامعة القاهرة زميل كلية الجراحين الملكية بانجلترا ورئيس الجمعية المصرية لصحة المرأة (فينوس)، والدكتور وائل محمد سعودى أستاذ مساعد الأمراض الجلدية والتناسلية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا رئيسا للمؤتمر، والدكتور ياسر ابو العلا حامد استشارى الامراض الجلدية والتناسلية والعلاج بالليزر،زميل جامعة منيابوليس USA،عضو الجمعية الاوروبية EADV، عضو الجمعية الأمريكية لعلوم الليزر ASLM ونائب رئيس المؤتمر، والدكتور شادي محمود علي أستاذ مساعد الأمراض الجلدية والتناسلية بجامعة الأزهر ورئيس وحده العلاج بالليزر بقسم الأمراض الجلدية بمستشفي الحسين الجامعي، عضو الاكاديميه الاوروبيه للأمراض الجلديه والتناسلية،عضو الاكاديميه الاوروبيه لليزرو البورد الأمريكي في جراحات الليزر وسكرتير عام المؤتمر.

كما يشهد مشاركة الدكتورة مها عزت استشاري الامراض الجلديه والتجميل والليزر بالاداره المركزيه للخدمات الطبيه.

عضو الجمعيه الاوروبية لتجميل الجلد ESCAD

عضو الاكاديمية الأوروبية لليزر ESLD

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عضو الجمعيه الافرواسيويه لليزر وتجميل الجلد ASDDL و

عضو مؤسس ومشرف عام للمؤتمر الدولي للتجميل.

والدكتور ياسر مصطفى جوهري إستشاري ورئيس وحدة تجميل الجلد بكلية طب جامعة بني سويف،عضو الجمعيه الاوروبية لتجميل الجلد ESCAD

عضو الاكاديمية الأوروبية لليزر ESLD وعضو مؤسس ومشرف عام للمؤتمر الدولي للتجميل.

وقال الدكتور إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة فارمازون، إن دعم مثل تلك المؤتمرات العلمية يسهم في رفع الوعي الصحي ويعمل على تحسين منظومة رعاية المرضى وصحتهم في مصر، مؤكدا أن فارمازون تسعى دائما لتوفير مستحضرات التجميل الطبية التي تغطي العديد من الفئات العلاجية في أمراض الجلدية ومنها الأكزيميا وتساقط الشعر وتصبغات الجلد وغيرها من الأمراض الجلدية من خلال التطوير والبحث العلمي وذلك من أجل العمل على إنتاج مستحضرات جديدة تخدم المرضى.