شكرا لقرائتكم خبر عن حسين زين يقرر صرف 3 أشهر علاوات للموظفين.. ويرد على «ديون ماسبيرو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إنه سيتم صرف 3 شهور علاوات للموظفين دفعة واحدة، في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.

وأضاف «زين» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن صرف الـ 3 أشهر بمناسبة العام الدراسي، مشيراً إلى أن تكلفتهم 8 ملايين جنيه، وأوضح: «بالتالي يتبقي علينا فقط ثلاث شهور من أصل علاوات عام 2016 وعام 2017، و2018 و2019».

ولفت رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن توفير العلاوات يتم من الهيئة ذاتها، ولا توجد مخصصات من وزارة المالية لتسديد العلاوات وتابع: «قمت بتسديد علاوات تقدر بـ 280 مليون جنية منذ أن توليت في منتصف 2017 حتي الأن عبارة عن علاوات جديدة وأخري قديمة».

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ونبه «زين» إلى أنه تم الانتهاء من تقنين الأراضي التابعة للهيئة الوطنية للإعلام لوضع حلول للديون المتراكمة على الهيئة، لدى بنك الاستثمار القومي، مؤكداً أن «البنك سوف يحصل على حقوقه من الوطنية للإعلام، من خلال الحصول على بعض الأراضي غير المستغلة والخاصة بالهيئة».

وأردف: «نحن ننتظر عرض المذكرة على مجلس الوزراء للبت فيها بإنهاء أزمة ديون ماسبيرو.. كما انتهيت من تسديد الديون الخاصة بالهيئة الوطنية للإعلام في الكهرباء والتليفونات والمعاشات ومكافآت نهاية الخدمة، حيث تم إنشاء صندوق رسمي بالحصول على 150 شهر لكل من يخرج على المعاش».

وتابع «زين»: «كما أنهيت أزمة التامين الصحي الخاصة بحقوق بعض المستشفيات المتعاقدة مع الوطنية للإعلام، كما انتهيت من تسديد 3 مليار جنيه خاصة بالضرائب، وقمنا بتجديد 2 استديو في قطاع الأخبار، مع أن تكلفة إصلاح الاستديو الواحد تقدر بـ 42 مليون جنيه مع العلم أنه منذ 6 سنوات لم يتم إصلاح أي شيء في الاستديوهات الموجودة بقطاع الاخبار»- على حد قوله.

واختتم رئيس الهيئة الوطنية للإعلام تصريحاته، قائلاً: «أسعي لان يكون هناك بث حي ومباشر على القناة على مدار الساعة، وتم رفع الترددات في قناة النيل للاخبار إلى 7 ميجا وستصل إلى 9 ميجا، ونحاول ان نقدم للمشاهد ما هو مختلف بما يتماشي مع السياق العام للدولة».