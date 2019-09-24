شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يفاجئ طلاب «طب النهضة» داخل المدرجات ومعامل التدريب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، كلية الطب البشري بجامعة النهضة، والتي تبدأ عامها الأول هذا العام بعد صدور قرار الموافقة على بدء الدراسة بكلية الطب البشرى اعتبارا من العام الدراسي الحالي 2019– 2020.

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واستقبل عبدالغفار، خلال زيارته الدكتور حسام الملاحي، رئيس الجامعة، والمهندس محمد الرشيدي، رئيس مجلس الأمناء، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات بجامعة النهضة.

وتفقد الوزير، خلال الزيارة، مدرجات وقاعات التدريس بالكلية، وكذلك المعامل، وقاعات التدريب العملي، كما أجرى حواراً مع الطلاب حول دراسة الطب، وحثهم على الاجتهاد في الدراسة والاستفادة من الامكانيات المتميزة التي توفرها لهم الجامعة.

ووقعت جامعة النهضة اتفاقية شراكة بين كلية الطب وجامعة فيينا الطبية في مجالات التطوير والإنشاء والبحث العلمي والمناهج، حيث تقوم الجامعة النمساوية باعتماد شهادات كلية الطب بجامعة النهضة، والإشراف على المناهج الدراسية وتدريب الطلاب وعملية التقويم والامتحانات وتبادل أعضاء هيئة التدريس.

وتأتي الشراكة تنفيذاً لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يخص شروط الموافقة على إنشاء كليات وجامعات جديدة بضرورة حصولها على توأمة مع واحدة من جامعات العالم المتقدمة في التصنيف الدولي.

وزير التعليم العالي يتفقد كلية الطب البشري بجامعة النهضة