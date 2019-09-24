شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «صحة النواب»: تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في الأقصر أكتوبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، عن بدء العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر، بدءًا من أكتوبر المقبل، من خلال فتح باب التسجيل أمام المواطنين للاشتراك بمظلة التأمين الصحي، والاستفادة مما يقدمه من خدمات طبية لكافة أفراد المجتمع بشتى فئاته.

وأضاف العماري، خلال تصريحات صحفية له، الثلاثاء، أن المنظومة الجديدة تعد دليلًا على نجاح استراتيجية الدولة المصرية في التعامل مع الملف الصحي، بعدما استطاعت قراءة الملف والكشف عما يواجهه من مشكلات، ووضعت حلولًا تُرجمت في تلك المنظومة التي وصفها بـ«الناجحة»، والتي سيحظى خلالها جميع المصريين بمختلف فئاتهم بالخدمات الطبية.

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وأشار إلى أن وزارة الصحة، بقيادة الدكتورة هالة زايد، نجحت في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، وعلى الرغم من حداثة التطبيق إلا أنه استطاع أن يضع بصمته وبقوة في توفيرالخدمات الطبية للمواطنين، مشيرًا إلى أن محافظة الأقصر سوف تشهد في أكتوبر المقبل، بدء تسجيل المواطنين بالمنظومة الجديدة، وذلك من خلال قيام المواطنين بتسجيل بياناتهم بالوحدات الصحية بالقرى والمراكز.

وأوضح أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور السيد أحمد عبدالجواد، كانت قد قدمت ملفًا قويًا نافست به خمس محافظات هي الإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء وأسوان للدخول منظومة التأمين الصحي بعد محافظة بورسعيد، وأدرجت المحافظة عدد 6 مستشفيات هي الأقصر العام والأقصر الدولي وإسنا وأرمنت والعديسات والبياضية بالإضافة إلى العشرات من الوحدات الصحية، وذلك علاوة على العديد من المستشفيات الخاصة المرشحة للاعتماد عليها داخل المحافظة.

وأكد أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعد نقطة تحول في التعامل مع الملف الصحي في مصر، وأنه سوف ينعكس بشكل إيجابي للغاية على الواقع المصري.