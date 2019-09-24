شكرا لقرائتكم خبر عن موريس نسيم.. أول مصري يرأس جمعية الاستكشافيين الجيوفيزيقيين العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاز المصرى موريس نسيم، رئيس شركة «ويسترن جيكو شلمبرجير» العالمية، برئاسة جمعية الاستكشافيين الجيوفيزيقيين، ومقرها في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، وذلك في الانتخابات التي أجراها مجلس إدارة الجمعية.

وهذه هي المرة الأولى التي ينتخب فيها مصري رئيسا للجمعية، ويمتلك «نسيم» خبرة أكثر من 30 عاماً في صناعة البترول والغاز، شغل خلالها عدة مناصب فنية وإدارية، حيث انضم لشركة «ويسترن جيكو» عام 1981.

Advertisements

تدرج في الوظائف منذ ذلك التاريخ وشغل عدة مناصب قيادية ومنها نائب رئيس الشركة لمنطقتى الشرق الأوسط وآسيا، ونائب رئيس الشركة لمنطقتى أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، ونائب الرئيس للعمليات.

وشغل منصب نائب الرئيس للتسويق والتكنولوجيا لمجموعة شلمبرجير لإدارة الاحتياطيات، ومنصب رئيس فرع شركة شلمبرجير للخدمات الفنية البترولية، ويعد أهم برنامج عمل أنشأه نسيم هو برنامج شلمبرجير لجيوفيزيقيين المناطق.

ساهم «نسيم» في انشاء جمعية البحث والاستكشاف البحرى، وتقلد منصب رئيس شركة «ويسترن جيكو» عام 2015، وهي الشرطة التي عملت على انجاز مشروع المسح السيزمى بالبحر الأحمر قبل طرح مصر لأول مزايدة عالمية للتنقيب في تلك المنطقة.

سيعمل «نسيم»، من خلال منصبه الذي تسلمه 19 سبتمبر الجارى، على الترويج لعلم الجيوفيزياء أمام العالم بهدف استقطاب أجيال جديدة من الجيوفيزيائيين وتطوير إمكانات الأجيال الحالية، ونشر دور الجيوفيزياء في مواجهة التحديات الإنسانية والبيئية، بالإضافة إلى تطوير وتحديث تأثير الجيوفيزياء على أنشطة البحث والاستكشاف من خلال تطبيق التحول الرقمى، ودعم العلاقات والشراكات بين المؤسسات الأكاديمية والمنظمات الإنسانية وقطاع الأعمال من خلال أنشطة الجمعية، فضلاً عن التأكيد على دور الجمعية كشريك في الأعمال والتطوير التقنى لشركات الخدمات والمؤسسات الأكاديمية وشركات البترول والغاز.