شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد مدرسة ببني سويف ويسأل عن عدد الطالبات: «الباقي مزوغ؟» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مدرسة الشهيد الرائد محمد عصام سرور الإعدادية بنات ببنى سويف.

وأثناء جولته، دخل رئيس الوزراء أحد فصول المدرسة، بالصف الثاني الإعدادي، وسأل الطالبات: «عدد فصلكم كام يا بنات؟»، فردت طالبة وقالت: «56»، فقال مدبولي: «الباقي مزوغ»، فرد مدير المدرسة: «يا معالي رئيس الوزراء الفصل مقسوم على نصفين، نصف في المكتبة التي نحن فيها، وقسم في الفناء».

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وقال رئيس الوزراء «كل سنة وأنتم طيبين وإن شاء الله تحققوا أحلام مصر»، مضيفًا: «عايزكم تشدوا حيلكم في المذاكرة والتركيز وتفرحوا أهاليكم وتفرحونا».

وقال رئيس الوزراء «اسمحوا أتصور معكم»، والتقط عددًا من الصور الفوتوغرافية مع طالبات المدرسة.

كما حرص رئيس الوزراء على متابعة تشغيل السبورة الذكية وعرض أحد دروس الحاسب الآلي عليها والتي تخللها عرض معلم الحاسب الآلي لإنجازات المدرسة.