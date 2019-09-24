شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إفلاس «توماس كوك».. ٣ طائرات جديدة تصل الغردقة لنقل سائحين بريطانيين اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مصادر ملاحية بمطار الغردقة الدولي، أنه لليوم الثاني توقف وصول الرحلات الجوية من المطارات الإنجليزية للغردقة، بعد إعلان شركة توماس كوك إفلاسها، وأنه من المنتظر، الثلاثاء، وصول ٣ طائرات فارغة لنقل السائحين الإنجليز الذين انتهت إجازاتهم بفنادق الغردقة للعودة لبلادهم.

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وأضافت المصادر أن هذه الطائرات على نفقة شركة الطيران المدني الإنجليزية، ومستمرة حتى ٦ أكتوبر المقبل.

كانت ٣ طائرات قد غادرت مطار الغردقة تقل نحو ٨٠٠ سائح إنجليزي انتهت إجازانهم بفنادق الغردقة.

فيما أعلنت توماس كوك ألمانيا أن الشركة الألمانية المملوكة لـ«توماس كوك»، «نيكرمان» و«أوجر تورز»، و«إير مارتن»، و«بوخر رايزن» لم يشملها إفلاس توماس كوك بريطانيا، وتجري محاداثات حاليا على كافة المستويات لمواجهة الأزمة.