شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يزور نادي بني عبيد.. ومحافظ الدقهلية: «إحنا اللي هزمنا الزمالك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إننا «ننفذ رؤية لتطوير الدولة المصرية التي وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونرى أبناءنا في المحافل والبطولات الدولية وقد حققوا بطولات كثيرة».

جاء ذلك خلال زيارة الوزير، الثلاثاء، إلى نادي بني عبيد الرياضي، بحضور الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، والدكتور هرماس رضوان، رئيس النادي، والدكتور مكرم رضوان، عضو مجلس النواب.

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أضاف الوزير: «وعدنا بتشغيل حمام السباحة في نادي بني عبيد خلال شهرين، وسيبدأ العمل في تحسين الطرق داخل النادي، وسنساهم في تطوير الملاعب مع الاهتمام بمراكز الشباب المحيطة وتطويرها».

من جهته، قال الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية: «اللي عايز يعرف التغيير اللي حصل في بني عبيد يبص عليها من 10 سنوات واليوم فيها إيه، وعندكم مستشفى ثابت، وإحدى شركات القوات المسلحة ستطورها».

أضاف: «اليوم نرى ستاد بني عبيد وحمامات السباحة، والاستثمار في المجال الرياضي هو الذي يجعل النادي يطور نفسه، وهو النادي الذي هزم نادي الزمالك، نريده أن يكون أفضل نادي في أفريقيا».

أكد المحافظ أن «الدولة لم تتأخر عن خدمات المواطن، ولدينا 4 مدارس يابانية إحداها في بني عبيد، وكلم الدعم لكم (..) بلدنا محتاجانا كلنا نشتغل، ولا نكتفي بالتأييد ولكن العمل هو الذي يرفع بلدنا».