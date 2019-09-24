شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس جامعة بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، مجلس جامعة بني سويف، بحضور الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، ضمن جولات الوزير على الجامعات للاطمئنان على سير وانتظام العام الدراسي الجديد.

وجه الوزير الشكر لجامعة بني سويف وجامعات صعيد مصر لما تقوم به من دور محوري في عملية التنمية الشاملة في كافة محافظات الصعيد، مشيرًا إلى أهمية افتتاح الجامعة التكنولوجية في بني سويف والتي تعكس اهتمام الدولة بالتعليم الفني.

وقدم الوزير الشكر لرئيس جامعة بني سويف وأسرة الجامعة لتقديم الدعم الكامل للجامعة التكنولوجية الوليدة، موجهًا رسالة تقدير لأعضاء هيئة التدريس بكافة الجامعات المصرية، والعاملين بالجامعات على دورهم الوطني في انتظام الدراسة بكافة الجامعات.

طالب الوزير بضرورة اهتمام كافة الجامعات المصرية بتنمية وعي طلاب الجامعات، من خلال كافة أساليب التوعية الطلابية، وتنمية الحس الوطني لدى الشباب الجامعي، واستضافة كبار المثقفين، والمسؤولين، والرموزالوطنية للحوار الدائم مع الشباب الجامعي، وتوعيتهم بالتحديات التي تواجه الوطن في الفترة الراهنة، إضافة إلى زيادة الاهتمام بالندوات التثقيفية، والأنشطة الرياضية، وإحياء الاهتمام بالمناسبات الوطنية مثل ذكرى حرب أكتوبر المجيدة.

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أكد الوزير أهمية الانضباط الكامل بالجامعات من خلال الحضور المنتظم لأعضاء هيئة التدريس منذ بداية العام الدراسي،وطالب الأقسام العلمية بالقيام بدورها المحوري في انتظام العملية التعليمية.

وأشار إلى عمليات التطوير المختلفة التي تشهدها منظومة التعليم العالي في مصر، وركز أحد محاور التطوير على إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية في مصر، والتي سوف تسهم في خلق التنافس بين الجامعات، وأيضاً صدور قانون المستشفيات الجامعية الجديد الذي يسهم في تطوير وضبط العمل في المستشفيات الجامعية التي تقدم خدمة لـ 18 مليون مريض سنوياً.

وشدد وزير التعليم العالي على دور الوزارة في تطوير ملف الطلاب الوافدين والبعثات، وحظيت الجامعات المصرية بتطور ملحوظ في التصنيفات الدولية المختلفة، مشيرا إلى البرامج الجديدة العديدة في الجامعات المصرية لتواكب سوق العمل، إلى جانب التطوير الملحوظ في مجال البحث العلمي ودوره في التنمية والتصدي للمشكلات التي تواجه المجتمع المصري.

وأشار إلى الزيادة الواضحة في عدد الجامعات الحكومية وعدد الكليات الجديدة، والتخصصات التي يحتاجها المجتمع، مؤكدا على على ضرورة توضيح هذه الإنجازات لطلاب الجامعات لمعرفة التطور الذي يشهده المجتمع في مجال تطوير التعليم العالي.

واستمع الوزير إلى تساؤلات بعض الطلاب من خلال شبكة الفيديو كونفرانس بالجامعة، وتابع الوزير اجراءات الكليات في استقبال العام الجديد، كما شارك في حفل تخرج طلاب كلية الهندسة بجامعة بني سويف، ووجه إليهم التهنئة بمناسبة تخرجهم، كما وجه الشكر لأولياء أمور الطلاب.

من جهته، أوضح الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، أوجه التطوير المختلفة التي شهدتها جامعة بني سويف على كافة المستويات، والتي تسهم في تطوير منظومة التعليم بالجامعة، وحرص إدارة الجامعة على توفير الرعاية والدعم الكامل لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعة.