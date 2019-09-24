شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: مقتل 6 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار بمدينة 6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن مقتل 6 من عناصر الإخوان الإرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، أثناء مداهمة وكر بمدينة 6 أكتوبر.

وقالت الوزارة، في بيان، الثلاثاء، إن الإرهابيين كانوا بصدد الإعداد لتنفيذ سلسلة عمليات إرهابية خلال الفترة المقبلة.