شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: مقتل 6 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار بمدينة 6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن مقتل 6 من عناصر الإخوان الإرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، أثناء مداهمة وكر بمدينة 6 أكتوبر.
وقالت الوزارة، في بيان، الثلاثاء، إن الإرهابيين كانوا بصدد الإعداد لتنفيذ سلسلة عمليات إرهابية خلال الفترة المقبلة.
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