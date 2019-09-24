شكرا لقرائتكم خبر عن «الفيوم الابتدائية» تنضم إلى قائمة المحاكم المطورة تقنيًا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أناب المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الثلاثاء، كل من ‏المستشار محمود علاء، مساعد وزير العدل لشؤون التطوير التقني، والمهندس وائل صفوت، مدير مشروع إنفاذ القانون بوزارة التخطيط، في افتتاح ‏أعمال التطوير التقني بمحكمة الفيوم الابتدائية وجزئياتها، ‏وذلك بحضور اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، والمستشار وليد حامد، رئيس محكمة الفيوم الابتدائية.

شمل الافتتاح محكمة الفيوم الابتدائية، ومأموريتي أبشواي وطامية الكليتين، فضلًا عن 6 محاكم جزئية تابعة لها هي محاكم بندر الفيوم ومركز الفيوم وابشواي وطامية وسنورس واطسا، وكذلك مأمورية استئناف الفيوم، بما يسهم في رفع كفاءة إجراءات التقاضى وتحقيق نقلة نوعية في عمل المحاكم من نطاق العمل الورقي إلى منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تحقق العدالة الناجزة.

جاء ذلك الافتتاح في إطار منظومة التحديث التي تتبناها الدولة وتنتهجها وزارة العدل من خلال امتداد أعمال التطوير التقني إلى جميع المحاكم على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، وقد تضمنت أعمال تطوير محكمة الفيوم الابتدائية وجزئياتها ومأمورية استئناف الفيوم عدة محاور منها إنشاء مكاتب أمامية لقيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام عن ‏الجلسات وغيرها من الخدمات المميكنة التي تقدم ضمن منظومة الجيل الثاني من المحاكم المميكنة، وإنشاء وحدة ‏تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير الدولية، وكذلك تفعيل برنامج ‏القلم المدني والذي تم تعميمه بالمحاكم ويتم من خلاله استخراج تقارير تقييم الأداء الخاصة بالعاملين في كل ‏محكمة، وهو ما يؤدي إلى تيسير خدمات العدالة المقدمة للمواطن.

افتتاح أعمال تطوير محكمة الفيوم الابتدائية

افتتاح أعمال تطوير محكمة الفيوم الابتدائية

افتتاح أعمال تطوير محكمة الفيوم الابتدائية

افتتاح أعمال تطوير محكمة الفيوم الابتدائية

افتتاح أعمال تطوير محكمة الفيوم الابتدائية