شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد تطوير محطة صرف صحي ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه وزراء التنمية المحلية، النقل، الإسكان، والمستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، وعدد من الوزراء، الثلاثاء، مشروع تطوير محطة الصرف الصحي بقرية تزمنت الشرقية بمركز بني سويف، وتحويلها من محطة معالجة ثنائية إلى محطة معالجة ثلاثية بطاقة تبلغ 62 ألفا و٥٠٠ متر مكعب في اليوم.

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ووجه رئيس الوزراء الشكر والتحية للعاملين بالمحطة، مثنيًا على جهودهم المبذولة قائلا لهم: «اسمحوا لي أتصور معكم».

واستعرض مسؤولو هيئة مياه الشرب والصرف الصحي، خطوات سير العمل داخل المحطة ومراحل تطويرها.

جاء ذلك على هامش زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الثلاثاء، لمحافظة بني سويف، لافتتاح وتفقد عدد من المنشآت التعليمية والخدمية والصناعية على أرض المحافظة.