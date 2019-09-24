شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد الجامعة التكنولوجية ببنى سويف خلال زيارته للمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة بنى سويف، الجامعة التكنولوجية بالمحافظة، مستمعا لشرح تفصيلى حول الجامعة وسير العمل بها والتخصصات المتاحة بها .

وقال وزير التعليم العالى فى شرحه، إن هناك 8 معلومات تكنولوجية مخطط لها خلال الفترة المقبلة، وهناك 780 ألف طالب وطالبة مقيدين بالجامعة التكنولوجية بمحافظة بنى سويف .

كما تفقد رئيس الوزراء، المنطقة التكنولوجية بالمحافظة وتخصصاتها .

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واستهل رئيس الوزراء والوفد المُرافق له الجولة ببني سويف، بزيارة مُجمع مصانع العربى بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمركز الواسطى، حيثُ تفقد مصانع إنتاج مراوح السقف، على مساحة 90 ألف م2، وتشمل إنتاج المراوح، والمغذيات (المواتير)، والفوم، باستثمارات تصل إلى نحو 350 مليون جنيه، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لها 3 ملايين جهاز سنوياً، وتوفر حوالي 1400 فرصة عمل.

وخلال تفقد الهناجر وخطوط الإنتاج، استمع رئيس الوزراء إلى عرض، من المهندس إبراهيم العربى، نائب رئيس مجموعة العربى، حول سير العمل لتنفيذ مُجمع مصانع العربى في المنطقة الصناعية ببني سويف، والتي يُقدر حجم الاستثمارات المتوقعة لها بحوالي 3.4 مليار جنيه، لتشتمل على 12 مصنعاً، تُقام على مساحة 168 ألف متر مربع، تُوفر 11 ألف فرصة عمل، وتقوم المصانع على إنتاج مختلف أنواع الثلاجات، والغسالات، والمراوح، وأجهزة التكييف، إلى جانب مصنع لإنتاج المُكونات لتغذية العمليات الإنتاجية في باقي المصانع، وآخر لإنتاج المواتير.