شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يتفقد كلية الطب البشرى بجامعة النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ظهر اليوم الثلاثاء، كلية الطب البشرى بجامعة النهضة، حيث استقبل الوزير خلال زيارته، المهندس محمد الرشيدى رئيس مجلس أمناء جامعة النهضة، والدكتور حسام الملاحى رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات بجامعة النهضة.

وتفقد الوزير خلال الزيارة مدرجات وقاعات التدريس بالكلية، وكذلك المعامل، وقاعات التدريب العملى، كما أجرى الوزير حوارًا مع الطلاب حول دراسة الطب، وحثهم على الاجتهاد فى الدراسة والاستفادة من الإمكانيات المتميزة التى توفرها لهم الجامعة.

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جدير بالذكر أنه قد صدر القرار الوزارى رقم 3310 لسنة 2019، بتاريخ 4/8/2019، والذى يتضمن الموافقة على بدء الدراسة بكلية الطب البشرى بجامعة النهضة بدءا من العام الدراسى الحالى 2019 – 2020.

كانت الجامعة قد وقعت فى ديسمبر الماضى اتفاقية شراكة مع جامعة فيينا الطبية فى مجالات التطوير والإنشاء والبحث العلمى والمناهج، حيث تقوم الجامعة النمساوية باعتماد شهادات كلية الطب بجامعة النهضة، والإشراف على المناهج الدراسية وتدريب الطلاب وعملية التقويم والامتحانات وتبادل أعضاء هيئة التدريس.

وجاءت هذه الشراكة تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى فيما يخص شروط الموافقة على إنشاء كليات وجامعات جديدة بضرورة حصولها على توأمة مع واحدة من جامعات العالم المتقدمة فى التصنيف الدولى.