شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نماذج المحاكاة بجامعة القاهرة تبدأ أنشطة العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت نماذج المحاكاة التى ينظمها طلاب جامعة القاهرة على مستوى الكليات المختلفة، فى أنشطتها للعام الدراسى الجديد، إذ يستقطب طلاب هذه النماذج الطلاب الجدد للمشاركة فى أعمال النماذج والجلسات التحضيرية التى تعقدها.

وقال عبد الرحمن حازم، الطالب بالفرقة الثالثة، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، المشارك بنموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي، إن الكلية تقدم ما يزيد عن 15 نموذج محاكاة من أهمها نموذج محاكاة البرلمان المصرى، والبورصة المصرية، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، والكونجرس الأمريكى، مشيرًا إلى أن أغلب هذه النماذج تكون متاحة لكل من طلبة الجامعات والمدارس.

وأضافت كاميليا على، الطالبة بالفرقة الرابعة، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ونائب رئيس نموذج جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، أن نماذج المحاكاة تهدف إلى سد الفجوة بين الدراسة الأكاديمية والممارسة العملية، وتخريج عناصر مؤهلة لممارسة الحياة العملية، انطلاقاً من خبرات فعلية بالشؤون الدولية والإقليمية والمحلية.

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بينما أشار حسام سعداوى الطالب بالفرقة الثالثة، بكلية التجارة، مسئول التنظيم بنموذج التجارة والتسويق comet، إلى أن كلية التجارة بها ما يزيد عن 10 نماذج محاكاة، لافتًا إلى أن هذه النماذج تهدف إلى تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة لديهم فيما يتعلق بسوق العمل، وتوسيع نطاق مجالات العمل أمامهم، لافتًا إلى قيام بعض النماذج بالتعاون مع العديد من الشركات والمؤسسات الاقتصادية، وعمل ورش عن ريادة الأعمال وربطها بمقرر ريادة الأعمال الذي تبدأ الجامعة بتدريسه هذا العام، لمواكبة الأوضاع القائمة في الدولة على مختلف الجوانب ومحاولة النهوض بها والمشاركة في التنمية المستدامة 2030.

وتابع محمود عصام الطالب بالفرقة الرابعة، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ورئيس اللجان الأكاديمية بالنموذج البرلماني، أن نموذج محاكاة مجلس النواب المصرى، يُعد من أهم نماذج المحاكاة، حيث يهدف إلى توسيع مداركهم ومعرفتهم بالحياة النيابية والنظام البرلمانى المصرى والأدوات البرلمانية التى يتم استخدامها، وتأهيلهم للدخول في الحياة النيابية وممارستها، مشيرًا إلى أن نموذج محاكاة مجلس النواب يتضمن 4 لجان فرعية وهى الدفاع والأمن القومى، والشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والاعلام والثقافة والآثار.

أيضًا شاركت كلية الدراسات الأفريقية العليا لأول مرة هذا العام بنموذج محاكاة البرلمان الإفريقى، إلى جانب نموذج محاكاة الاتحاد الأفريقى، ونموذج محاكاة منظمات الأمم المتحدة فى أفريقيا.