شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. صندوق تحيا مصر: الكشف على 1200 طالب وتوفير نظارات طبية مجانا بالأسمرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم صندوق تحيا مصر، على مدار يومين قافلة طبية للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار على تلاميذ الصف الأول الابتدائى بمدرسة الاسمرات 3 بالتعاون مع مؤسسة بلان الدولية، فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية نور حياة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى يناير الماضى.

واستهدفت القافلة الطبية الكشف على 1200 تلميذ وتم توفير النظارات الطبية للحالات المكتشف إصابتها بإحدى مسببات ضعف وفقدان الإبصار مجانا.

وينفذ الصندوق القافلة الطبية من خلال منسقى الصندوق بالمحافظات كتجربة عملية لعمل قوافل مبادرة نور حياة بالمدارس التى من المقرر استئناف عملها تزامنا مع بداية العام الدراسى الجديد فى 10 محافظات.

من جانبه تامر عبد الفتاح المدير المالي والادارى والقائم بأعمال المدير التتفيذى لصندوق تحيا مصر أن الصندوق حريص على تنظيم مجموعة من الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية داخل مدينة تحيا بالأسمرات لإعادة تأهيل سكان المدينة بعد نقلهم من مساكنهم القديمة بالمناطق المهددة للحياة.

وأضاف أن الصندوق شارك محافظة القاهرة وصندوق تطوير العشوائيات في بناء مدينة الأسمرات 1 و 2 و3 بقيمة مليار جنيه مشيرا إلى أن الصندوق يسعى إلى تنمية قدرات سكان المدينة صحيا واجتماعيا واقتصاديا بجانب توفير المسكن الكريم لهم كما أن الصندوق ينفذ برنامج تمكين اقتصادى للسيدات بمنشاة ناصر والدويقة والمزمع انتقالهن إلى مدينة الأسمرات واستفادت أكثر من 1500 سيدة من البرنامج بتمويل بلغ قدره 4.5 مليون جنيه منذ إطلاق البرنامج عام 2016.

كما يقوم الصندوق بتنظيم فصول لمحو أمية السيدات داخل مدينة تحيا بالأسمرات، فضلا عن تنظيم أنشطة اجتماعية لرفع الوعى لدى أطفال وشباب المدينة من خلال الشراكة مع العديد من المؤسسات فى مقدمتها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.



الكشف على 1200 طالب وتوفير النظارات الطبية مجانا بالأسمرات (1)



الكشف على 1200 طالب وتوفير النظارات الطبية مجانا بالأسمرات (2)



الكشف على 1200 طالب وتوفير النظارات الطبية مجانا بالأسمرات (3)



الكشف على 1200 طالب وتوفير النظارات الطبية مجانا بالأسمرات (4)



الكشف على 1200 طالب وتوفير النظارات الطبية مجانا بالأسمرات (5)

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الكشف على 1200 طالب وتوفير النظارات الطبية مجانا بالأسمرات (6)



الكشف على 1200 طالب وتوفير النظارات الطبية مجانا بالأسمرات (7)



الكشف على 1200 طالب وتوفير النظارات الطبية مجانا بالأسمرات (8)



الكشف على 1200 طالب وتوفير النظارات الطبية مجانا بالأسمرات (9)



الكشف على 1200 طالب وتوفير النظارات الطبية مجانا بالأسمرات (10)



الكشف على 1200 طالب وتوفير النظارات الطبية مجانا بالأسمرات (11)



الكشف على 1200 طالب وتوفير النظارات الطبية مجانا بالأسمرات (12)



الكشف على 1200 طالب وتوفير النظارات الطبية مجانا بالأسمرات (13)



