شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل دعم أمريكا للقطاع الزراعى فى مصر من خلال مركز الصويا المتميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارًا للتعاون الممتد على مدار أكثر من 40 عامًا بين المجلس الأمريكى لتصدير الصويا مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تم الإعلان عن إنشاء مركز الصويا المتميزة بالشراكة مع عدد من المؤسسات والجهات البارزة فى القطاع الزراعية (بما فى ذلك الاتحاد العام لمنتجى الدواجن) وعدد من مؤسسات التعليم العالى (جامعة القاهرة) بتمويل ودعم جهاز الخدمة الزراعية الخارجية التابع لوزارة الزراعة الأمريكية.

وشارك القائم بأعمال السفير الأمريكى فى القاهرة، توماس جولدبرجر، الاثنين، كلا من ونائبه وزير الزراعة منى محرز والمدير الإقليمى للمجلس الأمريكى لتصدير الصويا لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا برنت بابو المستشار الإقليمى السيد موسى وكيلهوالمدير المحلى لجمعية "وورلدفيش" هاريسون شارو كاريسا والملحق الزراعى الأول فى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة ماريانو بيلارد فى إطلاق مركز الصويا المتميزة بإحدى المنشآت التابعة لجميعة وورلدفيش فى عبّاسة، بمحافظة الشرقية.

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وقال القائم بأعمال السفير الأمريكي: "الولايات المتحدة ومصر لديهما علاقة ممتدة وراسخة فى المجال الزراعي." مضيفًا: "وبناءً على التعاون الممتد عبر عقود من الزمن مع القطاع الزراعى، يُنشىء المجلس الأمريكى لتصدير الصويا مركزًا للصويا المتميزة ليعمل على تقديم التدريب والموارد التى يحتاجها أعضاء المركز فى منظومة سلسلة القيمة للصويا، وبخاصة منتجو الماشية والأعلاف."

تعد مصر أسرع الأسواق نموًا لفول الصويا الأمريكى، حيث استوردت أكثر من 2.64 مليون طن مترى من الصويا الأمريكية هذا العام (بقيمة تقارب 900 مليون دولار) لتوفير العلف لصناعة الدواجن المحلية سريعة النمو وصناعات الغذائية/ السمكية وصناعة منتجات الألبان. ويتم طحن الصويا الأمريكية من خلال صناعة معالجة الصويا المصرية الحديثة والفعالة، ليتم توجيه الغالبيه العظمى من الصويا لصناعة الأعلاف الحيوانية المحلية بينما يتم توجيه زيت الصويا لاستخدامات الطهى والأغذية.

وأضاف جولدبرجر "تُعد الصويا الأمريكية مكونًا رئيسيًا للصناعات الغذائية الكبرى فى مصر، بما يدعم عشرات الآلاف من الوظائف المحلية والأمن الغذائي" وأضاف: "إن تيسير الشراكة والتعاون بين المؤسسات الزراعية الأمريكية والمصرية يُمثل أولوية مهمه للسفارة الأمريكية."