شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تصدير 5955 شتلة من 9 أصناف فاكهة لـ3 دول خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة، عن موافقة لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية، على تصدير 5955 شتلة فاكهة، إلى دول أنجولا، والإمارات، والكويت، خلال أسبوع تنطبق على عليها جميع الاشتراطات الحجرية والصحة النباتية.

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وأوضح تقرير لجنة التقاوى، الذى حصل ”الخليج 365”، على نسخة منه أن من بين الموافقات، تصدير 2800 شتلة فاكهة من أصناف "توت ومانجو، وعنب، وجوافة " إلى الإمارات، وتصدير950 شتلة من " المانجو، يوسفى، برتقال، ليمون، توت، عنب، بشملة، زيتون، موز، خوخ، تفاح " إلى دولة الكويت"، بالإضافة إلى الموافقة على تصدير 2200 شتلة، من أصناف "المانجو، البرتقال، الزيتون، العنب، الزيتون، الخوخ، والتفاح أيضا إلى الكويت، وتصدير 5 شتلات مانجو إلى أنجولا.

وتابع تقرير الحاصلات الزراعية، أن جميع التقاوى وشتلات الفاكهة المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات، وتطبق جميع المواصفات العالمية المصدرة إلى الخارج، إذ تعاين لجان من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية، مزارع شتلات الفاكهة المصدرة، فى حالة تقدم المصدر إلى التصدير.