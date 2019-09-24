شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مشروع نظم الخلايا الشمسية: نستهدف إزالة العوائق المالية للمستثمرين فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت فروح خلال مؤتمر حول الطاقة المتجددة، أن مشروع نظم الخلايا الشمسية للعام الماضى والحالى يعمل على إزالة العوائق المالية لجميع المستثمرين وتقديم الدعم المالى والفنى لهم، لافتة إلى أن مشروع نظم الخلايا الشمسية نفذ محطات طاقة شمسية بقدرات 8.25 ميجاوات، وهى عبارة عن 133 محطة، تتراوح قدرتها ما بين 5 كيلو وات إلى 500 كيلو وتخصص للقطاع السكنى والتجارى والفنادق والصناعى وبعض المبانى العامة.
وأشارت فروح، إلى أن سوق المحطات الشمسية الصغيرة أصبح مفتوحا لجميع المستثمرين فى مصر، ولا زال الجزء الذى نعمل عليه هو إيجاد آليات تمويل ميسرة، إذ أن المحطات الموجهة للمصانع والقطاع التجارى تجد آليات تمويل، لكن المحطات الموجهة لخدمة القطاع السكنى لا تجد تمويل مُيسر بالشكل الكافى.
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