شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع التنمية المحلية لحل مشكلة الزيادة السكانية يزور أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية الذي اطلقته وزارة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى محافظة أسيوط تستمر لمدة يومين، لبناء الدعم الكامل لفريق الوحدة الفرعية بأسيوط والتأكيد على أهداف المشروع.

وأكد وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم، أن المشروع والذى ينفذ بالتعاون مع المجلس القومى للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يهدف إلى تحقيق استجابة محلية سريعة للقضية السكانية من خلال نهج متكامل فى 5 محافظات كمرحلة أولي هى المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والقليوبية، كما يهدف إلى تعزيز نهج لا مركزى متعدد القطاعات تحت قيادة المحافظ فى المحافظات الخمس وبمشاركة الشباب فى المتابعة وفى صنع القرار، وتتمثل الآلية الجديدة فى التعاون الكامل مع المجالس السكانية الإقليمية الموجودة بالمحافظات وتفعيل دور المجتمع المدنى ورجال الأعمال والقطاع الخاص وخلق أطر للشراكة معهم فى حل المشكلات السكانية .

Advertisements

ويقوم فريق عمل المشروع المركزى بالوزارة خلال زيارته لمحافظة أسيوط اليوم ببناء الدعم الكامل لفريق الوحدات الفرعية بالمحافظات والإشراف على عملية اختيار الشباب المشارك فى المجلس الإقليمى للسكان بالمحافظة ومجموعات العمل وتحديد مهام الشباب فى كل منهم.

كما يقوم فريق عمل المشروع المركزى بالوزارة أيضاً ببناء قدرات فرق العمل بالمجلس القومي للسكان بالمحافظة على إعداد الخطط السكانية ومؤشرات قياس الأداء وعمل خطة متابعة لأنشطة المشروع، بالإضافة إلى تحديد الإمكانيات المعلوماتيه لمراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمحافظة اسيوط وعمل لقاءات مع فريق عمل الرصد الميدانى للتعرف على احتياجاتهم وسبل الدعم لتحقيق أهداف المشروع.