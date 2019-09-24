شكرا لقرائتكم خبر عن 21 قافلة دعوية للأوقاف ترفع شعار الانتماء للأوطان أعمال وليست أقوال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت مديرية أوقاف أسيوط، اليوم الثلاثاء، 21 قافلة مكبرة بجميع ادارات الأوقاف تحت عنوان (الانتماء للأوطان أعمال وليست أقوال)، باعتبار مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان، والوطنية الحقيقية ليست شعارات ترفع أو عبارات تردد، إنما هى إيمان بالوطن وعمل دءوب على رفعة شأنه أو استعداد دائم للتضحية من أجله.

من جانبه أصدر الشيخ عاصم محمود قبيصى وكيل وزارة الأوقاف، تعليماته بتسيير 21 قافلة مكبرة بجميع ادارات الأوقاف، مضيفا أن المواطنة الحقيقية تعنى حسن الولاء والانتماء للوطن، والحرص على أمن الدولة الوطنية، واستقرارها ، وتقدمها، ونهضتها، ورقيها، كما تعنى الالتزام الكامل بالحقوق والواجبات.

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