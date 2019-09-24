شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس يتفقد أعمال التطوير بكلية الطب والبوابات الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس جولة تفقدية داخل كلية الطب وملحقاتها، رافقه خلالها الدكتور أشرف عمر القائم بعمل عميد الكلية والدكتورة شهيرة موسى وكيل الكلية، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وشارك فى الجولة الدكتور أسامة منصور وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أيمن صالح مدير المستشفيات الجامعية.
وتفقد رئيس جامعة عين شمس، خلال جولته بكلية الطب، آخر أعمال التطوير التى تجرى بالكلية، حيث زار مبنى الفسيولوجى القديم والجديد وإدارة الحسابات، وإدارة شئون الطلاب والخريجين، والبوابات الإلكترونية، والمركز الطبى.
وكرم مجلس كلية الطب الدكتور محمود المتينى، عقب ختام جولته بالكلية، تقديراً له على جهوده طوال فترة توليه عمادة الكلية.
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