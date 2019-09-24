شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يفتتح الاجتماع التمهيدى للمؤتمر العلمى الثالث للتنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت جامعة الأزهر، صباح اليوم الثلاثاء، الاجتماع التمهيدى الأول للمؤتمر العلمى الدولى الثالث للتنمية المستدامة تحت عنوان (تغير المناخ.. التحديات والمواجهة)، الذى ينعقد أبريل المقبل 2020.

رحّب رئيس الجامعة، الدكتور محمد حسين المحرصاوى، بالحضور من مختلف الجهات، مشيرًا إلى أن الدولى الثالث الذى تقيمه لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة تحت عنوان (تغير المناخ.. التحديات والمواجهة) لمواكبة اهتمامات ومتطلبات العصر، داعيًا إلى تكاتف الجهود فى هذا المجال.

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وينطلق مؤتمر المناخ لعام 2020 بعدد 18 محورًا، تتضمن جلسات فنية وقاعات عرض ومحاضرات رئيسية وورش عمل للطلاب.

ويسلط المؤتمر الضوء على التلوث البيئى وتأثيراته، والاحتباس الحرارى وتغير المناخ، وعلمى التلوث البيئى والسموم، وحماية البيئة، وتأثير الإنسان على البيئة، والاستدامة البيئية والتنمية، وحلول الحد من التلوث، وإعادة التدوير وإدارة النفايات، والطاقة الحيوية والوقود الحيوى، وتقييم المخاطر، واتجاهات مكافحة التلوث.

حضر الاجتماع رئيس الجامعة الدكتور محمد حسين المحرصاوى، و الدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور طارق عيد محمد، مستشار رئيس الجامعة لشؤون البيئة، ولفيف من العمداء وممثلى السفارات والهيئات الحكومية والخاصة.