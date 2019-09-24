رئيس جامعة الأزهر يفتتح اجتماع المؤتمر العلمي الثالث للتنمية المستدامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

نظمت جامعة الأزهر، صباح اليوم الثلاثاء، الاجتماع التمهيدي الأول للمؤتمر العلمي الدولي الثالث للتنمية المستدامة تحت عنوان "تغير المناخ.. التحديات والمواجهة"، الذي ينعقد أبريل المقبل ٢٠٢٠.

وحسب بيان، اليوم، رحّب الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس الجامعة، بالحضور من مختلف الجهات، مشيرًا إلى أن الدولي الثالث الذي تقيمه لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة تحت عنوان (تغير المناخ.. التحديات والمواجهة) لمواكبة اهتمامات ومتطلبات العصر، داعيًا إلى تكاتف الجهود في هذا المجال.

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وينطلق مؤتمر المناخ لعام ٢٠٢٠ بعدد ١٨ محورًا، تتضمن جلسات فنية وقاعات عرض ومحاضرات رئيسية وورش عمل للطلاب.

ويسلط المؤتمر الضوء على التلوث البيئي ومصاره وتأثيراته، والاحتباس الحراري وتغير المناخ، وعلمي التلوث البيئي والسموم، وحماية البيئة، وتأثير الإنسان على البيئة، والاستدامة البيئية والتنمية، وحلول الحد من التلوث، وإعادة التدوير وإدارة النفايات، والطاقة الحيوية والوقود الحيوي، وتقييم المخاطر، واتجاهات مكافحة التلوث.

حضر الاجتماع رئيس الجامعة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد حسين المحرصاوي، والأستاذ الدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور طارق عيد محمد، مستشار رئيس الجامعة لشؤون البيئة، وعدد من العمداء وممثلي السفارات والهيئات الحكومية والخاصة.