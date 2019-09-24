انطلاق فعاليات الملتقى السابع لكبار العلماء "اقرأ وربك الأكرم" بمركز الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

انطلقت ظهر اليوم الثلاثاء، فاعليات الملتقي السابع لهيئة كبار العلماء"اقرا وربك الأكرم "، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي.

يحضر الملتقى الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد امين مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور صلاح العادلي امين عام هيئة كبار العلماء، والدكتور أحمد معبد عضو هيئة كبار العلماء، وبعض من القيادات التعليمية بالأزهر.

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وبدأ اللقاء بتلاوة بعض آيات القرآن الكريم، وسط حضور عدد من وعاظ الأزهر الشريف وبعض من طلاب التابعين لقطاع المعاهد الأزهرية.

وقال الدكتور صلاح العادلي امين عام هيئة كبار العلماء، إن اللقاء يعقد تحت رعاية فضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الذي يؤكد دائما على عقد مثل هذه اللقاءات التي تعالج الموضوعات التي تهم جميع افراد المجتمع، مشيرا إلى أن اختيار موضوع اللقاء السابع ليكون بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي وان هذا يأتي من باب المسؤلية المجتمعية للأزهر الشريف وعلمائه.

يذكر أن الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء عقدت ست ندوات سابقة لملتقى كبار العلماء للطلاب الوافدين، هي: السنة النبوية بين نقد السند ونقد المتن، والفكر المنحرف وأسبابه ومنطلقاته وعلاجه، والقضايا الفقهية المعاصرة بين العلم والدين، وبلسان عربي مبين.. اللغة العربية وأثرها في فهم النصوص الشرعية، وآيات من القرآن الكريم بين التناول السقيم والفهم المستقيم، والهجرة النبوية أسرار وأحكام.