رئيس الوزراء يتفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحي بتزمنت الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- أ ش أ:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تنفذ حاليا عددا من مشروعات الصرف الصحي (معالجة ثلاثية)، بمحافظات الصعيد، إضافة إلى مشروعات تحلية المياه بالمحافظات الساحلية، فى إطار جهود الدولة للاستغلال الأمثل لمواردنا المائية.

جاء ذلك خلال تفقده والوفد المرافق له من الوزراء ومحافظ بني سويف، خلال جولته بمحافظة بني سويف اليوم الثلاثاء، محطة معالجة مياه الصرف الصحي بتزمنت الشرقية، كما تفقد مكونات المشروع، مشيدا بجودة تنفيذه.

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وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن المحطة تضم مبنى الفلاتر المُكون من 7 فلاتر بالإضافة إلى غرفة كهرباء، و4 طلمبات، والمحطة تم تحويلها من المعالجة الثنائية إلى المعالجة الثلاثية بطاقة تصميمية 62.500 متر مكعب/يوم، بهدف رفع كفاءتها، من خلال جهود الهيئة العربية للتصنيع، حيثُ تخدم المحطة مركز ومدينة بني سويف بتعداد يبلغ 750 ألف نسمة.

وأضاف الجزار أن المشروع تم تنفيذه بقيمة تقديرية تصل لنحو 97 مليون جنيه، ويتم تمويله من الخطة الاستثمارية للدولة، وبدأ تنفيذ المشروع في أكتوبر 2018، وتم الانتهاء منه ويعمل بكامل طاقته حالياً.​

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