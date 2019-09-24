وكيل "إعلام النواب": السيسي عبر عن الشعب المصري في قمته مع ترامب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أشاد النائب محمد شعبان شيمكو، وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، بالقضايا التي ناقشها الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال القمة الثنائية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنيويورك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.

وقال "شيمكو"، في بيان اليوم، إن الرئيس السيسي عبر عن الشعب المصري العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية عندما أكد بكل وضوح للرئيس الأمريكي ترامب، أن سعي الإسلام السياسي للسلطة سيبقي حالة عدم الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، موضحًا أن الرأي العام بمصر لا يستطيع ولا يقبل أن يحكمه الإسلام السياسي، مؤكدا أن هذه حقائق أصبح العالم كله على وعي وإدراك كاملين بها .

ووجه شيمكو، التحية للرئيس الأمريكي؛ لتأكيده أن مصر لها زعيم حقيقي وقائد عظيم ومحترم، مضيفًا أن مصر لديها مكانة خاصة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وأن زوجته "ميلانيا" زارت الأهرامات وانبهرت بها كثيرًا، وأكدت أن مصر بلد جميل مؤكدا ان هذه الكلمات من أكبر دولة فى العالم تؤكد للمجتمع الإقليمي والدولى المكانة الكبيرة والمرموقة والعلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية .