فريق "الاستجابة للقضية السكانية" يزور أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
أعلنت وزارة التنيمة المحلية، استكمال فريق عمل مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع المجلس القومي للسكان وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان زيارته لمحافظة أسيوم اليوم الثلاثاء، ولمدة يومين؛ لبناء الدعم الكامل لفريق الوحدة الفرعية بأسيوط وتأكيد أهداف المشروع .
وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في بيان، اليوم، أن المشروع الذي ينفذ بالتعاون مع المجلس القومي للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يهدف إلى تحقيق استجابة محلية سريعة للقضية السكانية من خلال نهج متكامل في خمس محافظات كمرحلة أولى هي المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والقليوبية.
وأضاف: "يهدف المشروه إلى تعزيز نهج لا مركزي متعدد القطاعات تحت قيادة المحافظ في المحافظات الخمس وبمشاركة الشباب في المتابعة وصنع القرار، وتتمثل الآلية الجديدة في التعاون الكامل مع المجالس السكانية الإقليمية الموجودة بالمحافظات وتفعيل دور المجتمع المدني ورجال الأعمال والقطاع الخاص وخلق أطر للشراكة معهم في حل المشكلات السكانية".
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