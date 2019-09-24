بـ516 مليون جنيه.. "التنمية المحلية": تمويل 3372 مشروعًا صغيرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

وافق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" على تمويل 3372 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا بقروض تجاوزت 516 مليون جنية خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين .

وأعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن المشروع يأتي تفعيلاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تستهدف تشجيع إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة وفي إطار مبادرة البنك المركزي لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة لا تتعدي 5%، موضحاً أن مشروعك نفذ حتي نهاية أغسطس الماضي 128 ألفاً و545 مشروعاً في جميع المحافظات بقروض بلغت 11,5 مليار جنيه .

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وأضاف اللواء شعراوي، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه جاري استخراج رخص مؤقته للمشروعات التي يتم تنفيذها من خلال "مشروعك" لحين استكمال واستيفاء الشروط من الجهات المعنية في المحافظات وذلك في إطار دعم الشباب ومساعدتهم علي سرعة انجاز مشروعاتهم الصغيرة، موضحاً أن محافظة سوهاج نفذت 333 مشروعاً خلال الشهرين الماضيين ثم المنيا 303 مشروعاً ثم الشرقية 287 مشروعاً ثم أسيوط 283 مشروعاً والدقهلية 270 مشروعاً والبحيرة 258 مشروعاً .

ووجه اللواء شعراوي المحافظين بضرورة التوسع في تنفيذ مشروعات استثمارية متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر من خلال "مشروعك" وتلبية احتياجات جميع فئات الشباب والمرأة في مراكز ومدن وقري المحافظات ، مؤكداً اهتمام الوزارة المتنامي بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدورها التنموي الهام في توفير فرص عمل للشباب ودعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن فروع "مشروعك" متواجدة في جميع المحافظات بالوحدات المحلية للأحياء والمراكز والمدن وتستقبل الراغبين في تنفيذ المشروعات وتقدم المساعدة سواء في توفير دراسات جدوي أو تدريب أو تمويل أو إجراءات، مؤكداً تقديم مشروعك للدعم الفني اللازم لأصحاب المشروعات من أجل تمكينهم من إدارة مشروعاتهم بكفاءة واقتدار .