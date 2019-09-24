الصحة: 115 عملية قسطرة ببورسعيد منذ إطلاق المرحلة الأولى لـ"التأمين الصحي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أعلن الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل ومساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل خلال التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى للمنظومة في إجراء أكثر من ١١٥ عملية قسطرة قلبية بمستشفى النصر التخصصي بمحافظة بورسعيد، لتتبقى فقط 15 حالة للانتهاء من قوائم انتظار القسطرة بالمحافظة.

وأشار السبكي - في تصريح اليوم الثلاثاء - إلى أن وحدة قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصي تعمل تحت إشراف مؤسسة الدكتور مجدي يعقوب للقلب، كما أن المستشفى تم تجهيزها وفقا لأعلى المعايير القياسية العالمية؛ لضمان تقديم خدمة طبية متميزة على أعلى مستوى للمواطن المصري.

وأكد السبكي أن عمليات القسطرة القلبية بمستشفى النصر يقوم بها فريق طبي على أعلى مستوى بقيادة الدكتور عبدالرحمن عفيفي استشاري ورئيس فريق قلب الأطفال والقسطرة التداخلية بمركز مجدي يعقوب ورئيس قسم قلب الأطفال بمستشفى النصر التخصصي للأطفال الحاصل على البورد الأوروبي للعيوب الخلقية لقلب الأطفال، والدكتور محمد إمام استشاري القلب والقسطرة القلبية بمعهد القلب ومستشفى النصر التخصصي والحاصل على دكتوراه القلب القصر العيني وجامعة روان بفرنسا.

وأوضح أنه يتبقى في قوائم انتظار القسطرة القلبية في المرحلة الأولى من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد 15 حالة فقط سيتم الانتهاء منها خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعد أن كانت القسطرة القلبية متوقفة في المستشفيات الحكومية في محافظة بورسعيد لعدم وجود الإمكانيات اللازمة والفرق المدربة على مستوى احترافي لتقديم الخدمة.​