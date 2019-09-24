تم ضبطها بواسطة المحافظ.. تفاصيل ضبط مواد مخدرة داخل مبنى مهجور بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان؛ تفاصيل ضبط مواد مخدرة داخل مبنى مهجور، خلال جولة ميدانية لمحافظ أسوان. وتداولت بعض المواقع الإخبارية بشأن الجولة الميدانية التي قام بها محافظ أسوان؛ حيث رصد المحافظ خلالها بعض المخالفات بنطاق المحافظة من بينها ضبط كمية من المواد المخدرة داخل مبنى مهجور، يستخدم لمبيت أحد الخفراء المكلفين بحراسة الأبراج الكهربائية . بالفحص تبين أن المتهم المشار إليه حارس أمن خاص بإحدى الشركات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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