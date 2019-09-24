القبض على أحد الركاب قبل تهريب 75 ألف ريال سعودي بمطار سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة مطار سوهاج الدولي، من ضبط أحد الأشخاص بمطار سوهاج الدولي حال إنهاء إجراءات سفره، بحوزته 75 ألف ريال سعودي. جاء ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إحكام السيطرة على كافة المنافذ، فقد تمكنت وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة مطار سوهاج الدولي من ضبط "أحد الركاب - مقيم بمحافظة قنا".. حال إنهاء إجراءات سفره للخارج، وبحوزته "مبلغ 75,000 خمسة وسبعون ألف ريال سعودي، كان يخفيهم داخل حقيبة بين طيات ملابسه، بالمخالفة للقانون. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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