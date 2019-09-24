الداخلية: إحباط محاولة التهرب من سداد 628 ألف جنيه قيمة جمركية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بإدارة شرطة موانئ القاهرة، في إحباط محاولة التهرب من سداد 628 ألف جنيه قيمة جمركية لمواد قبل تصديرها إلى إحدى الدول الأجنبية.

كانت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائي بإدارة شرطة موانئ القاهرة "ميناء بدر"، أفادت اعتزام إحدى شركات الشحن الكائن مقرها بمنطقة جسر السويس تصدير رسالة "مخللات متنوعة"، بإجمالي 1150 طرد بوزن 11,680 طن داخل حاوية متجهة إلى إحدى الدول الأجنبية عبر ميناء الإسكندرية البحري واخفائها مشمول مغاير للمشمول الأصلي الوارد بالمستندات.

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عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة "أمنية جمركية" لجرد وتفتيش مشمول الرسالة، أسفرت أعمالها عن ضبط كمية من المعسل وزنها (1,600) طن نكهات مختلفة خلاف ماهو وارد بالمستندات.

بمواجهة صحاب الشأن "صاحب شركة تصدير" أقر بحيازته للمضبوطات بقدر التهريب وقدرت القيمة والرسوم بمبلغ (628,400) ستمائة وثمانية وعشرون ألف وأربعمائة جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.