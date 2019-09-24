الداخلية: مصرع 6 عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق النار بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: أعلنت وزارة الداخلية مصرع 6 عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، في أثناء مداهمة وكرهم بمدينة 6 أكتوبر. وقالت الداخلية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن تلك العناصر كانوا بصدد الإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية، خلال الفترة المقبلة.

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