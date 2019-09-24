ضبط عاطل انتحل صفة أمين شرطة للنصب على أصحاب الكافيهات بمصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على عاطل انتحل صفة أمين شرطة، للنصب على أصحاب الكافيهات بمصر الجديدة.

ورد اتصال هاتفي للمقدم مجدي عرفة، رئيس مباحث مصر الجديدة من "محمد.غ" صاحب كافيه الكائن شارع النزهة دائرة القسم ومقيم شارع أبو السنون دائرة قسم شرطة الزيتون مفاده حضور أحد الأشخاص للكافية ملكه مدعياً أنه من رجال الشرطة، وطلب منه مبلغ مالي نظير عدم تحرير محاضر مخالفات ضده إلا أنه إرتاب في أمره فقام بالإبلاغ.

انتقل الرواد محمد حجازي وأحمد التهامي ومصطفى قاسم ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة وتمكنوا من ضبطه وتبين أنه يدعى "م.ر" حاصل على دبلوم تجارة، ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، والسابق اتهامه في قضيتين اخرهما 5891 لسنة 2019م مصر الجديدة انتحال صفة.

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وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، بما جاء بأقوال المبلغ أيدها واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب انتحال صفة رجل شرطة.

وبتطوير مناقشته أمام العميد إبراهيم بحبح، مفتش المباحث، للربط بينه وبين القضايا المجهولة اعترف بارتكابه عدد 3 حوادث بذات الأسلوب على النحو التالي الاستيلاء على مبلغ مالي 500 من ابراهيم صاحب مطعم كائن شارع عثمان بن عفان دائرة قسم شرطة النزهة، الاستيلاء على مبلغ مالي 500 من محمد صاحب مطعم كائن شارع السباق دائرة القسم ومقيم بذات الدائرة، الاستيلاء على مبلغ مالي 100 من "ش.ع" صاحب مقهى وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم بأسلوب انتحال صفة رجل شرطة واقروا بعدم تحريرهم محاضر بتلك الوقائع.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحاله اللواء طارق راشد، مساعد فرقة مصر الجديدة، والعميد هاني الأعصر، مأمور قسم مصر الجديدة، إلى النيابة العامة.