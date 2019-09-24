محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أحبط ضباط مباحث التموين بالجيزة، محاولة مالك محطة وقود بالعمرانية لتهريب كميات من المواد البترولية في السوق السوداء. مأمورية قادها العميد خالد أبو العلا مدير مباحث التموين الجيزة، تمكنت من ضبط مسئول محطة لتموين السيارات بالعمرانية لتجميعه 86 ألف لتر بنزين "92، 95" دون إثبات التعديل في السعة التخزينية مع الجهات المختصة بالمخالفة لشروط التراخيص.. لبيعها بأزيد من السعر الرسمي في السوق السوداء. تحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إحباط تهريب 68 ألف لتر بنزين في السوق السوداء بالعمرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.