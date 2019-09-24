قيمتها الجمركية 3 ملايين .. إحباط تهريب منتجات أجنبية عبر ميناء سفاجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: أحبطت شرطة ميناء سفاجا البحري، محاولة تهريبها منتجات أجنبية الصنع، داخل البلاد، قدرت القيمة الجمركية لها قرابة 3 مليون جنيه. معلومات وتحريات قسم البحث الجنائي بشرطة ميناء سفاجا البحري أفادت اعتزام أحد الأشخاص "قائد سيارة قادمة على متن عبارة من إحدى الموانئ البحرية العربية– مقيمة بمحافظة أسيوط" تهريب بضائع أجنبية الصنع. Advertisements عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة مختصة لتفتيش السيارة، وأسفرت أعمالها عن ضبط "46 هاتف محمول ماركات مختلفة -50 شيشة إلكترونية مخفاة داخل كبينة وصندوق السيارة". وقدرت القيمة والرسوم الجمركية للمضبوطات بمبلغ 2 مليون و957 ألف جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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