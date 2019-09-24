ضبط مدير شركة ومهندس استوليا على 11 مليون جنيه من المواطنين بقصد توظيفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، ضبط مدير شركة ومهندس، اشتراكا مع آخر بالاستيلاء على 11مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها لهم واستثمارها في مجال تجارة المواد الغذائية.

تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا من 5 مواطنين بقيام "مدير وشريك بشركة استيراد وتصدير، مهندس زراعي، صاحب مؤسسة استيراد وتوريدات" بتلقي مبالغ مالية من الشاكين بلغ إجماليها 11 مليون جنيه، بقصد توظيفها لـهم واستثمارهـا في مـجال تجارة المواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح، إلا أنهم توقفوا عن سداد الأرباح وامتنعوا عن رد المبالغ المالية إليهم بالمخالفة للقانون.

وأكدت التحريات صحة البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول والثاني حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة وادي النطرون، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثالث "جارِ ضبطه".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.