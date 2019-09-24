رئيس مجلس الدولة ونوابه يتفقدون مباني محاكم مجلس الدولة استعدادا للعام القضائي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

صرح مصدر قضائي بمجلس الدولة، أن المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، تفقد قاعات المحاكم بالمبنى الرئيسي بالدقي، وكذلك تفقده بعض الأدوار ومكاتب غرف المداولات برفقة المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام.

وأضاف أن رئاسة المجلس والأمانة العامة تتابع عن كثب تقديم خدمات منظومة العدالة الإدارية للمواطنين، واطمأنت على خطة التجهيز والتطوير والصيانة على قدم وساق لتيسير العمل القضائي للقضاة، وتوفير سبل الراحة لجميع المتقاضين المترددين على مجلس الدولة بجميع محاكمه.

وأوضح المصدر القضائي أن المستشار أنور خليل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع والمستشار أحمد عبد التواب نائب رئيس مجلس الدولة رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية يرافقهما المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام قاموا بزيارة تفقدية إلى مبنى محاكم مجلس الدولة بالعباسية للوقوف على احتياجات خدمات العدل به، لتوفير البيئة الأكثر ملاءمة لإنجاز القضايا والبت فيها وتسريع وتيرتها بما يسهم في إيصال كل ذي حق إلى حقه.

واختتم المصدر القضائي المسئول أن تلك الجهود تأتى قبيل بداية العام القضائي الجديد الذى يبدأ أول اكتوبر القادم للنهوض بدور محاكم المجلس والتسيير في المعاملات اليومية للمواطنين والتي تحتاج الى إجراءات قانونية تكفل حماية تحقيق مصالحهم، وأن رئاسة المجلس حثت القضاة على عدم تأخير البت في قضايا المواطنين، وتعزيز جهود الارتقاء بكفاءة النظام القضائي وترسيخ سيادة القانون، وما يحققه إيجاباً على ثقة المجتمع بالمؤسسات القضائية، وحفظ الحقوق والحريات، وتحقيق الترضية القضائية للمتقاضين.‎