غير صوته وهاتف والدته.. كشف لغز ادعاء شاب باختطافه لطلب فدية من أهليته بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، ملابسات واقعة اختطاف شاب وطلب فدية ماليه من والدته مقابل إطلاق سراحه، وتبين ادعاء الشاب اختطافه، وطلب الفدية من أهليته.

تلقى قسم شرطة ثان المنتزة بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من "ربة منزل تحمل جنسية إحدى الدول العربية-مُقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه" بغياب نجلها "يبلغ من العمر 19 عاماً" عن مسكنهما.

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وأضافت المُبلغة بتلقيها اتصال من الهاتف المحمول الخاص بنجلها المتغيب، وأخبرها المتصل بوجود نجلها رفقته وطلب منها مبلغ مالي قدره "100 ألف جنيه" مقابل إطلاق سراحه، وفي وقت لاحق حضرت المبلغة للقسم وبصحبتها المتغيب، وقررت عودته لمسكنهما من تلقاء نفسه مدعياً قيام مجهولين باختطافه واحتجازه والاستيلاء منه على "مبلغ مالي10 آلاف جنيه-هاتفه المحمول".

تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى عدم صحة ادعاء نجل المجني عليها، وبإعادة مناقشته قرر اختلاقه الواقعة واحتفاظه بالمبلغ المالي والهاتف لدى صديقه "عامل-مقيم بدائرة القسم"، وأضاف بأنه هو من اتصل بوالدته وطلب منها المبلغ المالي عقب قيامه بتغير صوته بواسطة برنامج على هاتفه المحمول، وأرشد عن الهاتف ومبلغ مالي قدره "5 آلاف جنيه" طرف العامل، وقرر إنفاقه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.