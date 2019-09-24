أخبار مصر | رئيس شركة أمريكية: "السيسي" مثال حي للإرادة.. وأصبح نموذجا يحتذى به في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس شركة أمريكية: "السيسي" مثال حي للإرادة.. وأصبح نموذجا يحتذى به في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب المدراء التنفيذيون لكبرى الشركات الأمريكية عن فخرهم بأن يكونوا شركاء مع الحكومة المصرية في البرنامج الناجح للقضاء علي فيروس سي، والعمل في مختلف نطاقات الرعاية الصحية.

جاء ذلك خلال حفل عشاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي.

وذكر عدد من المديرين التنفيذيين لكبرى الشركات الأمريكية للرئيس السيسي: "نهنئكم على استكمال هذا المشروع الكبير الذي يعتبر انجازًا كبيرًا للمواطنين المصريين".

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وتابع رئيس شركة أمريكية: "نثق في قدرة مصر على تكرار النجاح الذي تم تحقيقه في القضاء على فيروس سي في أفريقيا في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي".

فيما أكد رئيس شركة أمريكية آخر أن الرئيس السيسي مثال حي للعالم للإرادة السياسية والريادة، وأصبح نموذجًا يجب أن يحتذى به في العالم.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه باللقاء مجددا مع أعضاء المجلس، الأمر الذي يجسد روح التعاون المتميز بين مصر والولايات المتحدة، مؤكدا حرص مصر على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الأمريكية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.

وشهد اللقاء حوارا مفتوحا مع أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، والذين أكدوا ترحيبهم بتكثيف التعاون مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين، مع استعراض خططهم للاستثمار فى مصر أو للتوسع فى مشروعاتهم القائمة فى العديد من المجالات، والتشديد في هذا الصدد على أهمية استمرار الجهود الهادفة نحو زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري والحفاظ على التواصل المنشود بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين لتشجيع الشركات الأمريكية الرائدة على الاستثمار ومواصلة دفع الحراك الاقتصادي في مصر، فضلا عن دفع العلاقات الثنائية الاقتصادية إلى آفاق أرحب تتلاقى مع طموحات الشعبين.