مصر | عاجل.. القبض على حارس أمن ضبط بحوزته كمية من المخدرات خلال جولة محافظ أسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. القبض على حارس أمن ضبط بحوزته كمية من المخدرات خلال جولة محافظ أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على حارث عقار ضبط بحوزته كمبية كبيرة من المواد المخدرة داخل مبنى مهجور لمبيت خفير، بأسوان.

وجاء ذلك على خلفية ما تداولته بعض المواقع الإخبارية، بشأن الجولة الميدانية التي قام بها اللواء محافظ أسوان، وتم خلالها رصد بعض المخالفات بنطاق المحافظة، من بينها ضبط كمية من المواد المخدرة، داخل مبنى مهجور يستخدم لمبيت أحد الخفراء المكلفين بحراسة الأبراج الكهربائية.

وبالفحص تبين أن المتهم المشار إليه حارس أمن، خاص بإحدى الشركات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.