مصر | تعرف على مجهودات مباحث التموين خلال ٢٤ ساعةً

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

جهود أقسام وإدارات شرطة التموين والتجارة بمختلف المحافظات

ضبط (775) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:

ضبط مسئول شركة لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص"– كائن بدائرة قسم شرطة المرج (بمحافظة القاهرة) لحيازته كمية قدرها (20،440) طن من السلع الغذائية "زيت طعام – طحينة- خل" معبأة داخل براميل وعبوات بدون أية بيانات يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الأدمى طبقًا لما ورد بتقرير اللجة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.

ضبط مسئول مصنع لتجارة المعسل "بدون ترخيص – كائن بدائرة قسم المرج (بمحافظة القاهرة) لحيازته (4،720طن "تبغ خام– عسل أسود– ملح ليمون– جلسرين" عدد (2240) عبوة معسل بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية "منتج نهائى" يشتبه فى تأثيرها على الصحة العامة للمستهلك.

ضبط مالك مصنع زجاج– كائن بدائرة مركز شرطة بلبيس (بمحافظة الشرقية) لقيامه بإنتاج وتصنيع عدد (224) قطعة لوح زجاج سيارة مغشوش ومقلد لكبرى الماركات العالمية منتج نهائى، كذا (1،150) طن (ألوان صناعية- رول بلاستيك) مستلزمات إنتاج، عدد (150) لوح زجاج خام مجهول المصدر مستلزمات إنتاج، عدد (7) شبلونة مدون عليها الماركات العالمية.

ضبط مسئول محطة لتموين السيارات - كائنة بدائرة قسم شرطة العمرانية (بمحافظة الجيزة) لتجميعه (68000) لتر من المواد البترولية "البنزين 92، 95" دون إثبات التعديل فى السعة التخزينية مع الجهات المختصة بالمخالفة لشروط التراخيص.. لبيعها بأزيد من السعر الرسمى فى السوق السوداء.

هذا وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

مراقبه تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لأنشطه الوزارة

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ومن اهم مهام ادارة التموين ما يلي:.

- تقدير الاحتياجات من السلع اللازمة للاستهلاك المحلى تبعا لحاجه المحافظة ومعدلات الاستهلاك وأنماطه وإعداد الخطط اللازمة لتطويرها بالاشتراك مع الجهات المعنية وفقا لسياسة الدولة.

- مراقبه تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة بشأن تداول السلع في الأسواق للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية وأسعار تداولها.

- متابعة تنظيم التجارة الداخلية فيما يتعلق بالتسويق والموازين والمقاييس والمكاييل ودمغ المصوغات وإعداد البحوث اللازمة لرفع الكفاءة التسويقية بالمحافظة.

- متابعة تنظيم السجل التجاري والعلامات التجارية والمحال والرخص.

- الإشراف على الغرف والمعاملات التجارية.

- الإشراف على الأنشطة التعاونية الاستهلاكية ومتابعتها.

- دراسة الإنتاج المحلى وتطويره في ضوء متطلبات الأسواق ووضع خطط لفتح أسواق جديدة بهدف تنميه وتنشيط السلع المصرية.

اقتراح البرامج اللازمة لحماية المستهلك من تداول السلع الغير مطابقة للمواصفات وكذا السلع المجهولة المصدر وحمايته من الاحتكارات الغير مشروع.