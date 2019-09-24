مصر | خلال ٢٤ ساعة.. ضبط ١٨١ قطعة سلاح بحوزة ١٦٧ متهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال ٢٤ ساعة.. ضبط ١٨١ قطعة سلاح بحوزة ١٦٧ متهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 181 قطعة سلاح نارى بحوزة 167 متهم).. وذلك على النحو التالى:-

رشاش.

(25) بندقية آلية.

(38) بندقية خرطوش.

(10) طبنجات.

(107) فرد محلى.

(25) خزينة متنوعة.

(345) طلقة مختلفة الأعيرة.

(258) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (76088) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(341) حكم جناية.

(22003) حكم حبس جزئى.

(4063) حكم حبس مستأنف.

(39636) حكم غرامة.

(10045حكم مخالفة.

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فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (230) قضية مخدرات بحوزة (243) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 20،350 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 8،196 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 3،756 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 93 جرام).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 1،525 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت ( 85 جرام).

عدد (3848) قرص مخدر.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى، ضم (3) متهمين، إرتكبوا (5) حوادث سرقة متنوعة.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط (41) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (22) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (260) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعاداة (2 سيارة- 6 دراجات نارية).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية وإشغالات الطريق والبيئة: ضبط (24139) مخالفة مرورية (1143) قضية مرافق، (117) قضية بيئة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (98) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (8) منهم.

فى مجال ضبط قضايا المصنفات: ضبط (35) قضية مصنفات متنوعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.