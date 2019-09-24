مصر | ضبط شخصين لاستيلائهما على ١١ مليون جنيه بزعم استثمارهم غرب الدلتا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط شخصين لاستيلائهما على ١١ مليون جنيه بزعم استثمارهم غرب الدلتا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبط شخصين لقيامهما بالإشتراك مع آخر بالإستيلاء على 11مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها لهم وإستثمارها فى مجال تجارة المواد الغذائية.

فقد تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا من (5) مواطنين بقيام كلٍ من:

1) ("مدير وشريك بشركة إستيراد وتصدير" – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، وله محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بالبحيرة.

2) ("مهندس زراعى" - مقيم دائرة مركز شرطة فرشوط بقنا، وله محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بالبحيرة - سبق إتهامه فى قضية " إتلاف".

3) )"صاحب مؤسسة إستيراد وتوريدات" - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة - سبق إتهامه فى 2 قضية " شيك - مبانى").. بتلقى مبالغ مالية من الشاكين بلغ إجماليها (11،000،000 - إحدى عشر مليون جنيه).. بقصد توظيفها لـهم وإستثمارهـا فى مـجال تجارة المواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح، إلا أنهم توقفوا عن سداد الأرباح وإمتنعوا عن رد المبالغ المالية إليهم بالمخالفة للقانون.

أكدت التحريات صحة البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول والثانى حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة وادى النطرون، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الثالث (جارى ضبطه).

Advertisements

تم إتخاذ الإجراءات القانوني

ياتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم توظيف الأموال والنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالمخالفة للقانون

ضبطت إدارة تموين ملوي بالمنيا، 2 طن من الأرز والسكر التمويني، بحوزة أحد المواطنين، بغرض بيعها بالسوق السوداء، و370 شيكارة من الدقيق غير مطابقة.

جاء ذلك خلال عدد من الحملات التموينية المكبرة، التي نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع مباحث التموين؛ لضبط الأسواق والأسعار ومتابعة المعروض من سلع ومنتجات ومراقبة المخابز البلدية، والوقوف على مدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة.

وقال إبراهيم العربي، رئيس مركز ومدينة ملوي، إن الحملة أسفرت عن تحرير 39 محضر مخالف، منها 29 ضد أصحاب المخابز البلدية، وتنوعت المخالفات بين عدم إعطاء بون صرف، وعدم الإعلان عن قائمة التشغيل، وعدم نظافة أدوات العجن، أو أنه غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 10 محاضر ضد أصحاب المحلات العامة؛ لعدم حمل شهادة صحية، وعدم وجود ترخيص، وعدم الاحتفاظ بفواتير ومستندات.

وأضاف أنه في إطار متابعة التعديات على الأرض الزراعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرير محاضر للمخالفين، تمكنت الوحدة المحلية من إزالة 17 حالة تعدي على الأرض الزراعية منها حالتين بقرية الروضة بمساحة قيراطين و6 أسهم، وحالة بتنده بمساحة 12 سهمًا، و10 حالات بنواي بمساح 6 قراريط، و3 أسهم و4 حالات بالروضة بمساحة 4 قراريط.