شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يستقبل رئيس الوزراء في مستهل زيارته اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل، منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مجمع شركات العربي بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية مركز الواسطى، يرافقه عدد من الوزراء، حيث كان في استقباله المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، وذلك في مستهل زيارة رئيس الوزراء للمحافظة، والتي تشمل تفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في قطاعات: الإسكان، الصحة ،مياه الشرب والصرف الصحي، التعليم ،الاتصالات والصناعة والتجارة والطرق.

وبدأ رئيس مجلس الوزارء، جولته، بتفقد المجمع الصناعي التابع لمجموعة العربي لإنتاج مواتير الغسالات والصناعات المغذية والمراوح التابع لمجموعة العربي، بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

ومن المقرر أن يتفقد رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية تزمنت الشرقية بمركز بني سويف، والتي تعمل بطاقة 62 الف و500 متر مكعب في اليوم وتحويلها إلى محطة معالجة ثلاثية.‎