شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلن قرب الانتهاء من قوائم انتظار القسطرة القلبية ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، ومساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الرقابة والمتابعة، عن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل خلال التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى للمنظومة في إجراء أكثر من ١١٥ عملية قسطرة قلبية في وحدة قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصي بمحافظة بورسعيد، لتتبقي فقط 15 حالة حتى يتم الانتهاء من قوائم انتظار القسطرة القلبية ببورسعيد.

وقال «السبكي» إن وحدة قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصي تعمل تحت إشراف مؤسسة الدكتور مجدي يعقوب للقلب، كما أن المستشفى تم تجهيزها وفقا لأعلى المعايير القياسية العالمية لضمان تقديم خدمة طبية متميزة على أعلى مستوى للمواطن المصري.

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وأشار إلى أن فريق مستشفى النصر تم تدريبه في مجموعة مستشفيات كليوباترا لضمان لتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات الطبية التي يتم تقديمها لمتلقي الخدمة الصحية، لضمان أعلى معايير خدمة طبية يتم تقديمها لمتلقي الخدمة في منظومة التأمين الصحي.

وأكد مدير مشروع التأمين الصحي الشامل أن عمليات القسطرة القلبية بمستشفى النصر يقوم بها فريق طبي على أعلى مستوى بقيادة الدكتور عبدالرحمن عفيفي استشاري ورئيس فريق قلب الاطفال والقسطرة التداخلية بمركز مجدي يعقوب ورئيس قسم قلب الاطفال مستشفى النصر التخصصي للأطفال الحاصل على البورد الاوربي للعيوب الخلقية لقلب الأطفال، والدكتور محمد إمام استشاري القلب والقسطرة القلبية بمعهد القلب ومستشفى النصر التخصصي والحاصل على دكتوراه القلب القصر العيني وجامعة روان بفرنسا.

ولفت إلى أنه يتبقي في قوائم انتظار القسطرة القلبية في المرحلة الأولى من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد 15 حالة فقط سيتم الانتهاء منها خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعد أن كانت القسطرة القلبية متوقفة في المستشفيات الحكومية في محافظة بورسعيد لعدم وجود الإمكانيات اللازمة والفرق المدربة على مستوى احترافي لتقديم الخدمة.