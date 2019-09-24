شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يشيد بنجاحات القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب وتأمين حدود الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بالنجاحات التي حققتها القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب وتأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية لتوفير المناخ الآمن للتنمية والاستثمار.

جاء ذلك خلال لقائه طلبة المعهد الفنى للقوات المسلحة وأعضاء هيئة التدريس، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل المستمر مع أفراد القوات المسلحة ومتابعة سير العملية التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية.

Advertisements

واستهل القائد العام اللقاء، بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء الواجب من أبطال القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن أمن واستقرار الوطن، ونقل القائد العام لطلبة المعهد وأعضاء هيئة التدرييس تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

واستعرض القائد العام، خلال اللقاء، عددا من الموضوعات المرتبطة بجهود القوات المسلحة في حماية الأمن القومى المصرى، وأدار حواراً مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس واستمع إلى تساؤلاتهم وإستفساراتهم تجاه مختلف القضايا والموضوعات على الساحتين الداخلية والخارجية، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالتدريب والعملية التعليمية واللياقة البدنية للطلبة لبناء المقاتل الذي يمتلك الاحترافية في تنفيذ المهام التي توكل إليه تحت مختلف الظروف.

وألقى مدير المعهد الفنى للقوات المسلحة كلمة أكد فيها أن المعهد يعمل على إعداد ضباط واثقين في أنفسهم وأسلحتهم لكى يكونوا مستعدين دائماً للزود عن أمن مصر واستقراراها، مشيراً إلى دور المعهد في دعم منظومة التأمين الفنى للقوات المسلحة بكافة الأفرع والتخصصات.

حضر اللقاء أعضاء هيئة التدريس وطلبة المعهد الفنى للقوات المسلحة.