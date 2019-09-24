شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: بدء تسجيل وسداد جدية حجز وحدات مشروعي «JANNA وسكن مصر» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه، يبدأ، اليوم الثلاثاء، التسجيل وسداد جدية الحجز للوحدات السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمشروعي «JANNA» للإسكان الفاخر، و«سكن مصر» للإسكان المتوسط، بالمدن الجديدة.

وأوضح الوزير أن تسجيل البيانات والحجز يتم من خلال الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com)، مشيرًا إلى أن الوحدات السكنية المطروحة بمشروع «JANNA» موزعة بالمدن التالية (6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة)، بينما تتوزع الوحدات المطروحة بمشروع «سكن مصر» بمدن (6 أكتوبر – العبور – بدر – القاهرة الجديدة – المنيا الجديدة – المنصورة الجديدة – غرب قنا).